Верстапен: Трябва да намерим още сцепление

Макс Верстапен завърши тренировъчния ден преди Гран При на Лас Вегас на деветото място, изоставайки с малко над половин секунда от лидера Ландо Норис.

За разлика от британеца обаче, световният шампион беше сред пилотите, които не направиха бързи обиколки с меките гуми в рамките на втория час за подготовка в Града на греха. Основната причина за това бяха двата червени флага във втората половина на сесията, които реално изядоха финалните 20 минути за подготовка.

„Добре е. Просто е трудно да разберем какво да направим с тези прекъсвания. Все още трябва да се подобрим малко, за да намерим повече сцепление. Пистата се подобрява много с всяка сесия, така че ние ще се фокусираме върху това, за да видим как ще трябва да работим с гумите в квалификацията. Тук е много студено и настилката е много хлъзгава, така че няма как да правим сравнения с другите писти, защото нивата на притискане са много ниски, затова не е дадено, че ще си бърз тук“, обясни Верстапен.

