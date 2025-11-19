Барселона се включва в битката за Марк Геи

До скоро Барселона често беше свързвана с привличането на централен защитник, тъй като мнозина очакваха Роналд Араухо да напусне клуба през лятото. С наближаването на януарския трансферен прозорец изглежда, че каталунският гранд отново ще разглежда варианти за подсилване на отбраната си. А поредното име, което се спряга е това на Марк Геи от Кристъл Палас.

Вместо Араухо, през лятото „блауграна“ се разделиха с Иниго Мартинес, въпреки че баският бранител беше сред най-добрите и един от лидерите в защитната линия. Оттогава Роналд Араухо изпитва трудности да заеме неговото място, а Андреас Кристенсен отново се бори с проблеми, свързани с физическата си форма. Най-близо до запълването на празнината е Ерик Гарсия, но предвид неубедителните изяви на отбора в защита, остава неясно дали той е дългосрочно решение.

След проваления му трансфер в Ливърпул през септември, Марк Геи е свързван с редица водещи европейски отбори, сред които Барселона, Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид. Според "Cadena SER", Ливърпул остава фаворит за подписа му през следващото лято, когато той ще може да премине във всеки клуб като свободен агент, но от Барселона също имат сериозни апетити към него.

Според тяхната информация, каталунците обмислят привличането на нов защитник, а Геи е един от играчите, които следят. Фактът, че той обикновено играе отляво в центъра на отбраната, се счита за допълнителен плюс.

През последните месеци Геи предизвика интерес и от страна на Реал Мадрид, но последните новини сочат, че „кралският клуб“ е насочил вниманието си другаде. Твърди се, че финансовите изисквания на защитника са го направили „твърде скъп“ за „лос бланкос“. Сега "белият балет" е пренасочил усилията си към Ибрахима Конате, когото на теория Геи би заменил в Ливърпул, и Дайо Упамекано от Байерн, които също стават свободни агенти следващото лято.

Фактът, че Реал Мадрид, който разполага с по-стабилна икономика и по-голям таван на заплатите, е счел Геи за твърде скъп, повдига въпроса дали Барселона изобщо могат да си го позволят. От друга страна, е възможно Реал просто да не желае да инвестира толкова голяма сума в него.

