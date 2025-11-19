Ямал се замеси в нов скандал

Нова полемика около Ламин Ямал. Футболистът на Барселона, който беше освободен от последната повиквателна за испанския национален отбор поради проблеми с пубиса, беше забелязан миналия петък в известен нощен клуб в Барселона. Присъствието му там се случи само два дни преди мача, който неговите съотборници от националния отбор изиграха срещу Грузия – мач, в който той трябваше да участва, ако не беше контузията.

Според вестник El Periódico, 18-годишният футболист е бил с група приятели, включително братовчед си Мохамед Абде, в сепаре на дискотека Luz de Gas в Барселона в нощта между четвъртък и петък, 14 ноември.

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Същият вестник съобщава, че група анонимни младежи разкрили, че на входа на заведението всички клиенти били задължени да предадат мобилните си телефони. Обяснението било присъствието на „човек в едно от сепаретата, който изисква дискретност и най-вече е помолил да не се правят снимки“.

Пред несигурността относно самоличността на този човек, служителите на дискотеката отказали достъп до зоната на сепаретата на мъжете, като разрешили влизането само на жени.

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

„Могат да се качват само момичета. Ако искате, можете да се качите без проблеми. Горе можете да пиете каквото си поискате, всичко е платено“, са казали служителите, според испанската публикация.

Полемиката около това нощно излизане възниква поради отсъствието му от националния отбор за мачовете срещу Грузия и Турция. Играчът на Барса, който беше повикан от Луис де ла Фуенте, се завърна в Барселона, за да се възстанови от пубалгия и да почива през тези две седмици, до завръщането на Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages