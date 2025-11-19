Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ямал се замеси в нов скандал

Ямал се замеси в нов скандал

  • 19 ное 2025 | 04:02
  • 662
  • 1
Ямал се замеси в нов скандал

Нова полемика около Ламин Ямал. Футболистът на Барселона, който беше освободен от последната повиквателна за испанския национален отбор поради проблеми с пубиса, беше забелязан миналия петък в известен нощен клуб в Барселона. Присъствието му там се случи само два дни преди мача, който неговите съотборници от националния отбор изиграха срещу Грузия – мач, в който той трябваше да участва, ако не беше контузията.

Според вестник El Periódico, 18-годишният футболист е бил с група приятели, включително братовчед си Мохамед Абде, в сепаре на дискотека Luz de Gas в Барселона в нощта между четвъртък и петък, 14 ноември.

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Същият вестник съобщава, че група анонимни младежи разкрили, че на входа на заведението всички клиенти били задължени да предадат мобилните си телефони. Обяснението било присъствието на „човек в едно от сепаретата, който изисква дискретност и най-вече е помолил да не се правят снимки“.

Пред несигурността относно самоличността на този човек, служителите на дискотеката отказали достъп до зоната на сепаретата на мъжете, като разрешили влизането само на жени.

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

„Могат да се качват само момичета. Ако искате, можете да се качите без проблеми. Горе можете да пиете каквото си поискате, всичко е платено“, са казали служителите, според испанската публикация.

Полемиката около това нощно излизане възниква поради отсъствието му от националния отбор за мачовете срещу Грузия и Турция. Играчът на Барса, който беше повикан от Луис де ла Фуенте, се завърна в Барселона, за да се възстанови от пубалгия и да почива през тези две седмици, до завръщането на Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Испания изравни рекорд на Италия

Испания изравни рекорд на Италия

  • 19 ное 2025 | 03:29
  • 816
  • 0
Монтела: Горд съм от показания дух

Монтела: Горд съм от показания дух

  • 19 ное 2025 | 03:03
  • 310
  • 0
Де ла Фуенте: Щастливи сме, че се класираме на Световното без загуба

Де ла Фуенте: Щастливи сме, че се класираме на Световното без загуба

  • 19 ное 2025 | 02:25
  • 286
  • 0
Манчестър Сити готов да развърже кесията за Арда Гюлер

Манчестър Сити готов да развърже кесията за Арда Гюлер

  • 19 ное 2025 | 01:33
  • 887
  • 1
Без бонуси за играчите на Чехия заради неуважително отношение към феновете

Без бонуси за играчите на Чехия заради неуважително отношение към феновете

  • 19 ное 2025 | 01:01
  • 1244
  • 0
Румъния вкара седем в днешната вечер и гледа към мартенските плейофи

Румъния вкара седем в днешната вечер и гледа към мартенските плейофи

  • 19 ное 2025 | 00:50
  • 981
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 98187
  • 462
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 7632
  • 37
Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 4541
  • 15
Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

  • 19 ное 2025 | 00:01
  • 3249
  • 5
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

  • 18 ное 2025 | 23:44
  • 22880
  • 24
Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

  • 18 ное 2025 | 23:35
  • 30776
  • 9