Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Отборите на Лудогорец и Славия се изправят един срещу друг в мач от 19-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на “Хювефарма Арена” започва в 17:30 часа със съдисйкия сигнал на Георги Гинчев.

Двата тима влизат в срещата в доста добро настроение и форма. Домакините се събудиха с новия наставни Пер-Матиас Хьогмо и записаха три поредни победи в шампионата и една в Лига Европа. В предишния си двубой “орлите” нямаха особени проблеми и победиха с 2:0 при визитата си на Добруджа. Към момента Лудогорец е на трета позиция с 33 точки - на 11 от лидера Левски, но и два мача по-малко.

Лудогорец пуска в продажба билетите за мача със Славия

Гостите от своя страна летят в последно време и са в поредница от пет поредни победи. В миналия си мач “белите” победиха водача от “Герена” с 2:0. Играчите на Ратко Достанич са с 27 точки и слабият старт на сезона вече е напълно забравен. Към момента Славия е на седма позиция и вече дори може да мисли за участие в първата четворка, ако серията продължи.

Тактически урок от Славия, как "белите" пречупиха Левски и защо се разпадна "синята" преса

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките от сезона. В мач от четвъртия кръг на шампионата Лудогорец взе комфортна победа с 3:0 на стадион “Александър Шаламанов”. Попаденията тогава бяха дело на Ивайло Чочев, Ерик Биле и Петър Станич.