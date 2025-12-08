Реал Мадрид набеляза 18-годишен талант от Лил

Реал Мадрид планира да подсили халфовата си линия през следващия летен трансферен прозорец и от седмици оценява множество кандидати. Наблюдателите на „кралския клуб“ следят отблизо представянето на Адам Уортън и Чема Андрес, но сега в списъка им се появи още едно обещаващо име: Аюб Буади.

Според информация на Foot Mercato, 18-годишният полузащитник на Лил, който вече си е извоювал стабилно място в стартовия състав, е привлякъл вниманието на европейския елит. Към играча проявяват интерес Манчестър Юнайтед, Байерн Мюнхен и ПСЖ. Френският клуб, известен с прозвището „Кучетата“, е определил трансферна цена от 60 милиона евро за Буади и е отворен за оферти.

За Реал Мадрид тази сума едва ли представлява пречка, тъй като клубът многократно е доказвал, че е готов да инвестира сериозно в млади звезди. Мадридчани вече са привличали талантливи полузащитници от Лига 1, достатъчно е да споменем имената на Орелиен Чуамени или Едуардо Камавинга. През следващите месеци клубът ще продължи да анализира потенциалните попълнения, но все повече индикации сочат, че Буади може да се превърне в основна цел за летния трансферен прозорец.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages