  Марк Геи в крайна сметка напусна лагера на Англия

Марк Геи в крайна сметка напусна лагера на Англия

  14 ное 2025 | 14:53
Марк Геи в крайна сметка напусна лагера на Англия

Капитанът на Кристъл Палас Марк Геи бе освободен от лагера на националния отбор на Англия, за да продължи възстановяването си. Бранителят получи контузия в крака по време на мача с АЗ Алкмаар преди повече от седмица, след което не игра в срещата с Брайтън. Въпреки това той бе повикан от Томас Тухел, който обясни, че проблемът с контузията му не е свързан със структурно увреждане, а единствено болката му пречи да тренира.

Геи не бе включен в групата за вчерашния мач със Сърбия, като надеждата бе, че ще се възстанови за мача с Албания. Това обаче явно няма да се случи.

Капитанът на Кристъл Палас е третият играч, който отпада от състава на Тухел, след Антъни Гордън и Ник Поуп. Трево Чалоба и Джеймс Трафърд пък се присъединиха към отбора преди няколко дни.

Снимки: Imago

