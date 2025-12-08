Лиъм Делап със сериозна контузия

Лиъм Делап, нападателят на Челси, получи тежка контузия на рамото в 15-ия кръг на Висшата лига, по време на нулевото равенство срещу Борнемут. Лондонският нападател трябваше да бъде заменен в 32-ата минута, след като се оплака от болки в рамото след сблъсък при корнер. Мениджърът Енцо Мареска потвърди в интервю за BBC, че контузията на нападателя изглежда сериозна.

„За съжаление, той вече пропусна два месеца преди това и сега отново е извън игра. Все още не знаем за колко време, но рамото му изглежда доста зле“, каза Мареска.

Това е втората по-сериозна контузия за Делап през сезона, като преди това той отсъстваше дълго време заради травма на подколянното сухожилие.

„Няма късмет. Ние също нямаме, защото имаме голяма нужда от деветка като него“, добави треньорът.

Трябва да се отбележи, че Лиъм Делап премина в Челси през лятото на 2025 г. от отбора на Ипсуич за 40 милиона евро. 22-годишният нападател до момента е изиграл общо 11 мача и е отбелязал един гол.