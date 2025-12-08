Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Лиъм Делап със сериозна контузия

Лиъм Делап със сериозна контузия

  • 8 дек 2025 | 05:28
  • 137
  • 0
Лиъм Делап със сериозна контузия

Лиъм Делап, нападателят на Челси, получи тежка контузия на рамото в 15-ия кръг на Висшата лига, по време на нулевото равенство срещу Борнемут. Лондонският нападател трябваше да бъде заменен в 32-ата минута, след като се оплака от болки в рамото след сблъсък при корнер. Мениджърът Енцо Мареска потвърди в интервю за BBC, че контузията на нападателя изглежда сериозна.

„За съжаление, той вече пропусна два месеца преди това и сега отново е извън игра. Все още не знаем за колко време, но рамото му изглежда доста зле“, каза Мареска.

Това е втората по-сериозна контузия за Делап през сезона, като преди това той отсъстваше дълго време заради травма на подколянното сухожилие.

„Няма късмет. Ние също нямаме, защото имаме голяма нужда от деветка като него“, добави треньорът.

Трябва да се отбележи, че Лиъм Делап премина в Челси през лятото на 2025 г. от отбора на Ипсуич за 40 милиона евро. 22-годишният нападател до момента е изиграл общо 11 мача и е отбелязал един гол.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лион загуби от Лориен и се отдалечи от топ 4

Лион загуби от Лориен и се отдалечи от топ 4

  • 8 дек 2025 | 00:33
  • 436
  • 0
Ещрела бие, Чернев гледа от пейката

Ещрела бие, Чернев гледа от пейката

  • 8 дек 2025 | 00:32
  • 365
  • 0
Краковия с Минчев не успя да пречупи десетима от Лех

Краковия с Минчев не успя да пречупи десетима от Лех

  • 8 дек 2025 | 00:09
  • 434
  • 0
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 22669
  • 341
Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

  • 7 дек 2025 | 23:37
  • 12999
  • 6
Антверп разби Генк, силен мач на Божинов

Антверп разби Генк, силен мач на Божинов

  • 7 дек 2025 | 23:08
  • 884
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

  • 7 дек 2025 | 19:00
  • 92494
  • 552
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 22669
  • 341
Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

  • 7 дек 2025 | 23:37
  • 12999
  • 6
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 12466
  • 36
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 47181
  • 95
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 36579
  • 15