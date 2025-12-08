Манчестър Юнайтед се надява да се надигне срещу последния

Уулвърхамптън ще приеме Манчестър Юнайтед в мач от Премиър лийг на 8 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Молиню". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Майкъл Солсбъри. Това е важен мач и за двата отбора, които имат срешна нужда от точки.

Уулвърхамптън се намира в изключително тежка ситуация, заемайки последното 20-то място в класирането с едва 2 точки от 14 изиграни мача. "Вълците" имат катастрофална голова разлика от 7 вкарани и 29 получени гола, което ги прави най-слабия отбор в лигата до момента.

От своя страна, Манчестър Юнайтед е на 12-та позиция с 22 точки от същия брой мачове и голова разлика 22:21. "Червените дяволи" се намират в средата на таблицата, но победа в този двубой би ги приближила към зоната на европейските турнири. В клуба се надяват, че именно гостуване на последния в класирането дава добър шанс на възпитаниците на Рубен Аморим да запишат важен успех, с който да си върнат самочувствието и да направят първа крачка към по-добри резултати занапред.

Уулвърхамптън преминава през ужасяващ период, записвайки пет последователни загуби в Премиър лийг. "Вълците" загубиха от Нотингам Форест (0:1) на 3 декември, преди това отстъпиха на Астън Вила (0:1) на 30 ноември, претърпяха поражение от Кристъл Палас (0:2) на 22 ноември, бяха разгромени от Челси (0:3) на 8 ноември и от Фулъм (0:3) на 1 ноември. Всъщност отборът все още не е усещал вкуса на победата през тази кампания и с огромна скорост се е запътил към Чемпиъншип.

Манчестър Юнайтед показва по-стабилна форма с една победа и три равенства от последните пет мача. "Червените дяволи" завършиха наравно с Уест Хам (1:1) на 4 декември, победиха Кристъл Палас (2:1) на 30 ноември, загубиха от Евертън (0:1) на 24 ноември и записаха две последователни равенства с Тотнъм (2:2) на 8 ноември и Нотингам Форест (2:2) на 1 ноември. Големият проблем на тима е, че не се вижда постоянство в изявите и редува някои добри, с други не толкова добри изяви.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Уулвърхамптън има лек превес с три победи срещу две за Манчестър Юнайтед. Последната среща между тях се състоя на 20 април 2025 г., когато "вълците" победиха с 1:0 като гости на "Олд Трафорд". Преди това, на 26 декември 2024 г., Уулвърхамптън отново надделя над "червените дяволи" с 2:0 на "Молиню". На 1 февруари 2024 г. се изигра един от най-зрелищните мачове между двата тима, завършил с победа за Манчестър Юнайтед с 4:3. Предишните две срещи бяха спечелени от "червените дяволи" - с 1:0 на 14 август 2023 г. и с 2:0 на 13 май 2023 г.

Снимки: Gettyimages