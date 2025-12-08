Сантос се спаси в последния кръг

Девет едновременни мача предизвикаха много емоции и несигурност на няколко терена в последния кръг на Бразилейрао. Спечелването на шампионата от Фламенго в сряда насочи всички прожектори към сензационната битка за оцеляване.

Седем отбора можеха да придружат Спорт Ресифе и Жувентуде в Серия Б, но късметът се усмихна на Сеара и Форталеза – два отбора, които започнаха кръга на сигурни места в таблицата.

Сантос прекара много кръгове в зоната на изпадащите, но финалният спринт с четири победи и две равенства в последните шест мача гарантира спасението им и дори място в Копа Судамерикана през следващия сезон. „Рибите“ си осигуриха оставане в елитната бразилска дивизия с победа с 3:1 у дома срещу Крузейро на Леонардо Жардим.

Тасиано отбеляза два гола в рамките на три минути, в 26-ата и 28-ата, и успокои феновете на историческия клуб от Сао Пауло, които ликуваха за още един гол в 60-ата минута, дело на бившия полузащитник на Витория Сетубал Жоао Шмид. Леонардо Жардим завършва първата си кампания в Бразилейрао със загуба, но осигурява най-доброто класиране на Крузейро от 2014 г. насам.

Крузейро завърши Бразилейрао на трето място със 70 точки, шест по-малко от Палмейрас, който спечели и допринесе за изпадането на Сеара. Педро Раул откри резултата за отбора от североизточна Бразилия в 12-ата минута, но Факундо Торес възстанови равенството пет минути по-късно.

Рамон Соса (61') и Флако Лопес (65') подпечатаха победата за отбора на Абел Ферейра, който завърши Бразилейрао на второ място. Сеара записа четвърта загуба в последните си пет мача, падна с три позиции и не успя да избегне завръщането в Серия Б, година по-късно.

Изпадането на Сеара беше празнувано от съперника Форталеза, който предвид комбинацията от резултати си осигуряваше оставане... но гол на Витория промени всичко. Голът на отбора на Бараляс в 68-ата минута за отбора от Салвадор срещу Сао Пауло (1:0) осигури изненадващ триумф, който върна Витория на сигурни места в таблицата.

Вниманието се насочи към Рио де Жанейро, където Форталеза играеше с Ботафого, и към Порто Алегри, където Интернасионал посрещаше Брагантино.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages