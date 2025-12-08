Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сантос
  3. Сантос се спаси в последния кръг

Сантос се спаси в последния кръг

  • 8 дек 2025 | 04:56
  • 294
  • 0
Сантос се спаси в последния кръг

Девет едновременни мача предизвикаха много емоции и несигурност на няколко терена в последния кръг на Бразилейрао. Спечелването на шампионата от Фламенго в сряда насочи всички прожектори към сензационната битка за оцеляване.

Седем отбора можеха да придружат Спорт Ресифе и Жувентуде в Серия Б, но късметът се усмихна на Сеара и Форталеза – два отбора, които започнаха кръга на сигурни места в таблицата.

Сантос прекара много кръгове в зоната на изпадащите, но финалният спринт с четири победи и две равенства в последните шест мача гарантира спасението им и дори място в Копа Судамерикана през следващия сезон. „Рибите“ си осигуриха оставане в елитната бразилска дивизия с победа с 3:1 у дома срещу Крузейро на Леонардо Жардим.

Тасиано отбеляза два гола в рамките на три минути, в 26-ата и 28-ата, и успокои феновете на историческия клуб от Сао Пауло, които ликуваха за още един гол в 60-ата минута, дело на бившия полузащитник на Витория Сетубал Жоао Шмид. Леонардо Жардим завършва първата си кампания в Бразилейрао със загуба, но осигурява най-доброто класиране на Крузейро от 2014 г. насам.

Крузейро завърши Бразилейрао на трето място със 70 точки, шест по-малко от Палмейрас, който спечели и допринесе за изпадането на Сеара. Педро Раул откри резултата за отбора от североизточна Бразилия в 12-ата минута, но Факундо Торес възстанови равенството пет минути по-късно.

Рамон Соса (61') и Флако Лопес (65') подпечатаха победата за отбора на Абел Ферейра, който завърши Бразилейрао на второ място. Сеара записа четвърта загуба в последните си пет мача, падна с три позиции и не успя да избегне завръщането в Серия Б, година по-късно.

Изпадането на Сеара беше празнувано от съперника Форталеза, който предвид комбинацията от резултати си осигуряваше оставане... но гол на Витория промени всичко. Голът на отбора на Бараляс в 68-ата минута за отбора от Салвадор срещу Сао Пауло (1:0) осигури изненадващ триумф, който върна Витория на сигурни места в таблицата.

Вниманието се насочи към Рио де Жанейро, където Форталеза играеше с Ботафого, и към Порто Алегри, където Интернасионал посрещаше Брагантино.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лион загуби от Лориен и се отдалечи от топ 4

Лион загуби от Лориен и се отдалечи от топ 4

  • 8 дек 2025 | 00:33
  • 436
  • 0
Ещрела бие, Чернев гледа от пейката

Ещрела бие, Чернев гледа от пейката

  • 8 дек 2025 | 00:32
  • 365
  • 0
Краковия с Минчев не успя да пречупи десетима от Лех

Краковия с Минчев не успя да пречупи десетима от Лех

  • 8 дек 2025 | 00:09
  • 434
  • 0
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 22678
  • 341
Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

  • 7 дек 2025 | 23:37
  • 13009
  • 6
Антверп разби Генк, силен мач на Божинов

Антверп разби Генк, силен мач на Божинов

  • 7 дек 2025 | 23:08
  • 884
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

  • 7 дек 2025 | 19:00
  • 92499
  • 552
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 22678
  • 341
Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

  • 7 дек 2025 | 23:37
  • 13009
  • 6
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 12467
  • 36
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 47181
  • 95
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 36579
  • 15