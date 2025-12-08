Основен футболист на Левски ще претърпи операция

Слушай на живо: Левски - Витоша (Бистрица)

Десният бранител на Левски Алдаир ще претърпи операция. Това ще стане веднага, след като Хулио Веласкес разпусне играчите. Португалецът се оплаква от болки в коляното от известно време и дори не бе в групата за мача със Славия.

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Лекарският щаб на "сините" е бил категоричен, че няма проблем да играе на "Коритото" и срещу Витоша за Купата на България, но след това задължително трябва да легне под ножа. Така ще може да се възстанови за началото на зимната подготовка и да бъде готов за мачовете през пролетта.



Източник: "Мач Телеграф"