Рафиня поднови тренировки

  • 18 ное 2025 | 17:36
Рафиня поднови тренировки

Ханзи Флик все още е без националите, но бразилското крило Рафиня направи важна стъпка във възстановяването си. Барселона се завърна към тренировките във вторник с добри новини. Рафиня участва в тренировъчното занимание с останалата част от отбора. Целта е бразилският национал да бъде напълно готов след паузата за международни мачове, а днешната тренировка беше решаваща стъпка в тази посока. Припомняме, че крилото получи контузия на бицепса на дясното бедро в края на септември.

Първоначално се очакваше Рафиня да се завърне навреме за Ел Класико срещу Реал Мадрид. Играчът обаче почувства известен дискомфорт по време на тренировките преди мача, което накара медицинския екип да отложи завръщането му. Сега, с частичното му включване в тренировките, остават още три занимания, за да се оцени състоянието му преди мача срещу Атлетик Билбао.

За разлика от Рафиня, Педри продължи със своя специфичен работен план. Испанският полузащитник получи разкъсване на бицепса на лявото бедро по време на гостуването на Сантяго Бернабеу.

