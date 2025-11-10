Популярни
  Марк Геи е под въпрос за ноемврийските квалификации на Англия

Марк Геи е под въпрос за ноемврийските квалификации на Англия

  • 10 ное 2025 | 02:55
Марк Геи е под въпрос за ноемврийските квалификации на Англия

Марк Геи е под въпрос за последните два квалификационни мача на Англия за Мондиал 2026, които ще се проведат през ноември. Защитникът на Кристъл Палас е с контузия в крака след двубоя срещу АЗ Алкмаар от Лигата на конференциите, спечелен от лондонския отбор с 3:1 в четвъртък.

"Марк беше фаулиран в последната минута срещу Алкмаар. Ударът в крака му е неприятен и има натъртване. В момента дори не може да ходи. През последните два дни е с патерици. Не знам как точно ще се развият нещата. В момента нещата не изглеждат добре. Може би няма да може да играе и за Англия", заяви мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер пред Скай Спортс.

25-годишният Геи има 26 мача с екипа на английския национален отбор. Той дебютира при победата с 2:1 за "трите лъва" срещу Швейцария в контрола през 2022 година.

Англия вече си осигури класиране за Световното първенство в Северна Америка догодина. Воденият от мениджъра Томас Тухел състав играе със Сърбия и Албания през ноември.

Снимки: Gettyimages

