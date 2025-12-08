Левски застана твърдо зад Асен Митков

Ръководството на Левски излезе с официална позиция относно атаките към юношата на клуба Асен Митков. "Сините" обявиха, че застават твърдо зад младия халф, като добавиха, че ще използват всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

"В дните след двубоя ни със "Славия" един от младите ни футболисти, юноша на клуба и част от първия отбор при Хулио Веласкес, стана обект на крайно недопустими лични нападки и заплахи в социалните мрежи и в публичното пространство. Вчера до нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него.

Бихме искали да заявим ясно, че критиката към играта и към спортните резултати е част от футбола и ние я приемаме. Личните обиди, заплахите и атаките към достойнството на наши футболисти – още повече към момче, израснало в школата на клуба – са абсолютно неприемливи и в разрез с ценностите, които "Левски" отстоява.

Клубът застава твърдо зад Асен Митков и ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

Призоваваме нашите привърженици за обединение в подкрепа най-вече на младите ни футболисти, особено в трудни за тях моменти. Те носят синия екип днес – ще го носят и утре", написаха от клуба.