Милан отново атакува върха

Торино и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия "А". Срещата е насрочена за 8 декември 2025 г. от 21:45 часа. Двубоят ще се проведе на стадион "Олимпико Гранде Торино", а главен съдия ще бъде Даниеле Кифи. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането.

Милан се намира в отлична позиция в класирането, заемайки третото място с 28 точки след 13 изиграни мача. "Росонерите" имат впечатляваща голова разлика с 19 отбелязани и само 9 допуснати гола, което показва силата на тяхната защита. Възпитаниците на Масимилиано Алегри имат реален шанс да си върнат първото място във временното класиране, но за целта трябва да запишат задължителен успех днес.

От друга страна, Торино изпитва затруднения този сезон, намирайки се на 13-то място с едва 14 точки от същия брой мачове. "Биковете" имат негативна голова разлика с 12 отбелязани и 23 допуснати гола. Разликата от 14 точки между двата отбора ясно показва различните амбиции и за домакините по-важната цел е оцеляването в елита, отколкото гонене на някакво челно класиране.

Торино преминава през труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. Отборът записа три последователни равенства – 0:0 срещу Болоня (29.10.2025), 2:2 срещу Пиза (02.11.2025) и 0:0 срещу Ювентус (08.11.2025), след което претърпя две поредни загуби – 1:5 от Комо (24.11.2025) и 1:2 от Лече (30.11.2025).

Милан, от своя страна, демонстрира добра форма с три победи в последните пет мача – 1:0 срещу Рома (02.11.2025), 1:0 срещу Интер (23.11.2025) и 1:0 срещу Лацио (29.11.2025). "Росонерите" имат и едно равенство – 2:2 срещу Парма (08.11.2025), както и една загуба – 0:1 от Лацио (04.12.2025) в мач от Купата на Италия. Разликата във формата на двата отбора е очевидна, като Милан изглежда значително по-стабилен.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Торино има предимство с три победи срещу две за Милан. Последната среща между тях се състоя на 22 февруари 2025 г. в Серия А, когато Торино победи с 2:1. Преди това, на 17 август 2024 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 на стадиона на Милан. На 18 май 2024 г. Торино отново надделя над Милан с 3:1. Росонерите имат две победи – 4:1 на 26 август 2023 г. и 1:0 на 10 февруари 2023 г. Интересно е, че Торино показва добри резултати срещу Милан, въпреки че обикновено е по-ниско в класирането.

