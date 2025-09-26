Популярни
Марк Геи вече не иска в Ливърпул, а гледа към Реал Мадрид

  • 26 сеп 2025 | 02:32
  • 4252
  • 1
Централният защитник на Кристъл Палас Марк Геи вече не желае трансфер в Ливърпул разкрива "Football Insider". Твърди се, че той обвинява мърсисайдци за проваления си трансфер през летния прозорец и повече не ще и да чуе за преминаване на "Анфийлд". Той вече е насочил поглед към Реал Мадрид и чака оферта от "Бернабеу" през лятото.

Английският национал беше на прага да се присъедини към отбора на Арне Слот в последния ден на трансферния прозорец, но сделката не се осъществи, след като наставникът на Кристъл Палас Оливер Гласнер заплаши да напусне клуба, ако защитникът бъде продаден. 24-годишният играч има договор с "орлите" до края на сезона и е дал ясно да се разбере, че няма да подписва ново споразумение с лондончани.

Очаква се Ливърпул отново да се опита да го привлече, било то през януарския прозорец или следващото лято. Това обаче вече изглежда като доста по-трудна задача, а „червените“ вероятно ще се сблъскат с конкуренция от редица клубове, включително Реал Мадрид, Барселона и Байерн (Мюнхен).

Геи обвинява шампионите на Премиър лийг, че са се забавили твърде много с офертата си, а след това са загубили много време в постигането на споразумение за трансферната сума и продължителността на договора.

Междувременно излязоха информации, че Реал Мадрид вече изготвя планове да започне преговори с Геи за привличането му като свободен агент и англичанинът е доста заинтригуван от тази възможност.

Все пак в Ливърпул имат един последен коз в ръкава си. Кристъл Палас не иска да изпусне толкова ценен играч без пари и вероятно ще е склонен да го продаде през зимата. Така мърсисайдци може да се опитат да се възползват от това, като си осигурят сделка на по-ниска цена през януари. На "Анфийлд" имат срешна нужда от нов централен защитник, особено след контузията на Джовани Леони в предната кръстна връзка.

Снимки: Gettyimages

