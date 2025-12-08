ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 и Добруджа се изправят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в Бистрица ще стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Стоян Арсов.

Двата тима се намират в двата края на класирането и определено домакините са изявеният фаворит. “Червените” са втори в класирането с 36 точки и са на 8 зад първия Левски. Със сигурност момчетата на Иван Стоянов ще искат да победят днес, за да могат да скъсят дистанцията до само пет пункта от лидерската позиция.

След трите неубедителни резултата, които ЦСКА 1948 записа през миналия месец, тимът от Бистрица напипа темпото отново и сега е в серия от две поредни победи. Миналата седмица те удариха Берое като домакини, а преди няколко дни в междинния кръг се наложиха и над Септември (София) като гост.

Добруджа от своя страна продължава да бъде закотвен на последното място и да се бори със зъби и нокти да се откъсне от там. Тимът от Добрич е в серия от четири поредни мача без победа и две поредни загуби. Миналия кръг “жълто-зелените” отстъпиха на Лудогорец, а преди това преклониха глава и пред Славия. Определено проблемът в отбора на Атанас Атанасов е липсата на голове, тъй като Добруджа е най-слабо резултатният тим в efbet Лига. Добричлии са вкарали едва 13 попадения в 18 мача.

Любопитното е, че по-рано през сезона Добруджа победи ЦСКА 1948 с 2:1 у дома. Преди това двата тима са мерили сили само още два пъти и то във Втора лига. И двата мача тогава завършиха 0:0.