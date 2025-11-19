Популярни
  3. Италия се срина до най-ниската позиция в ранглистата от 2020 година насам

  • 19 ное 2025 | 04:57
Националният отбор на Италия се срина до най-ниската си позиция в световната ранглиста от 2020 г. в резултат на поражението с 1:4 от Норвегия в световна квалификация в неделя вечер. Резултатът затвърди второто място на Италия в група "I" на квалификациите за Световното първенство, като тимът завърши с 18 точки от осем мача. Норвегия оглави групата със 100-процентов актив и се класира директно за финалния турнир през лятото.

Поражението с 1:4 от Норвегия на „Сан Сиро“ в неделя се оказа злощастно по няколко причини. гож а а На първо място, това беше най-тежката домакинска загуба за италианския национален отбор от 70 години насам. Резултатът също така означава, че „адзурите“ са спечелили само три мача на „Сан Сиро“ през последните 20 години. Освен това те са загубили и последните си три срещи, изиграни на „Джузепе Меаца“.

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Тревожен е и фактът, че Италия ще се свлече до 12-о място в световната ранглиста, което е най-лошото класиране на страната от юни 2020 г.

ФИФА ще актуализира официално световната ранглиста в сряда, 19 ноември, но според Calcio e Finanza, които са направили изчисленията след последните международни мачове, Италия ще падне от девето на дванадесето място.

През лятото на 2020 г. „адзурите“ бяха 13-и в световната ранглиста, но се изстреляха до четвърто място през следващото лято след триумфа на ЕВРО 2020, което се проведе през лятото на 2021 г. Оттогава обаче се наблюдава предимно постепенен спад за Италия в класацията.

Снимки: Gettyimages

