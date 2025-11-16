Популярни
  Италия
  2. Италия
  3. Италия 0:0 Норвегия, на домакините им трябва победа с девет гола

Италия 0:0 Норвегия, на домакините им трябва победа с девет гола

  16 ное 2025 | 21:41
  • 1936
  • 2
Италия 0:0 Норвегия, на домакините им трябва победа с девет гола

Отборите на Италия и Норвегия играят в мач от последния кръг на световните квалификации в група “I” в зона Европа.

Тук всичко изглежда ясно, като “адзурите” би трябвало да завършат втори и да се класират за плейофите, докато първото място е за северняците, които ще пътуват за Мондиала. Тъй като при равенство в точките първо се гледа головата разлика, на италианците им трябва победа с 9 гола разлика, за да изместят съперника от върха.

Джанлука Манчини е титуляр за “адзурите” в центъра на отбраната, а напред ще действат Матео Ретеги и Франческо Пио Еспозито. Ерлинг Холанд и Александър Сьорлот пък водят нападението на норвежците.

В първия двубой между двата тима в групата Норвегия разгроми състава от Апенините с 3:0.

По същото време, в другата среща от групата, която е без значение за класирането, Израел и Молдова играят в Дебрецен.

