Саки посочи какво трябват да направят в Италия, за да се класират на Мондиал 2026

Бившият национален селекционер на Италия Ариго Саки бе изключително критичен към тима, които достигна до второто място в своята група и ще играе плейоф през следващата пролет в опит да си осигури място на предстоящите световни финали в САЩ, Мексико и Канада. Играчите на Дженаро Гатузи загубиха с 4:1 от Норвегия в последния си двубой от квалификационния цикъл, а именно скандинавците си осигуриха квотата за Мондиал 2026. Саки, който достигна финал на Световното първенство в САЩ през 1994 година, смята, че “адзурите” се нуждаят от подготвителен лагер преди плейофите през март.

“Не мога да си представя какво ще стане, ако не се класираме за Световното първенство, но трябва да се събудим. Не е възможно да играем по начина, по който играхме през второто полувреме срещу Норвегия. И какво? Просто да кажем, че нещата ще са различни преди решителните мачове през март? В подобна ситуация имам едно лекарство и то е работа. Гатузо обаче не може да работи с отбора, защото играчите се връщат в клубовете си и нещата стават сложни. Пак повтарям притеснен съм,” започна Саки.

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Опитният специалист посочи част от трудностите, които той вижда в отбора.

“Виждал съм индивидуални и колективни грешки, които просто не можеш да правиш в определени моменти и на определено ниво. Опитвам се да ги оправдая с психология, особено през втората част отборът бе малко уплашен, сякаш загубиха кураж и се страхуваха да спечелят. При всеки от четирите гола, които допуснахме, имаше фрапантни индивидуални грешки, каквито футболист от Серия А просто не може да прави. Някои се обърнаха с гръб, когато топката се центрираше, някои изпуснаха Холанд напълно сам да стреля в наказателното поле, други грешаха пасове. Така няма да стигнат далеч. Трябва да сме наясно с нашите възможности и да сме по-смирени. Трябва да подходим като учител, който учи първокласници на азбука и не преувеличавам. Чувам, че много се говори за формации, тактика, методи, а трябва да разберем, че трябва да обърнем задълбочено внимание на съвсем базови неща. Според мен този отбор се нуждае от тренировъчен лагер в Коверчано (базата на националния отбор на Италия) преди мартенската пауза, Гатузо да работи с отбора няколко дни, да прегрупира хората си след получения удар, но и от психологическа гледна точка. Но много клубове ще се противопоставят. Спомням си какви битки трябваше да водя, когато аз бях селекционер. В Италия винаги надделяват индивидуалните интереси и хората не разбират, че за да изградиш отбор е нужно време, търпение и много, много тренировки,” обясни Саки.

Гатузо след разгрома: Първият удар на норвежците ни уплаши и рухнахме

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages