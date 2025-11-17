Гатузо след разгрома: Първият удар на норвежците ни уплаши и рухнахме

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо поднесе извинения след тежкото поражение с 1:4 от Норвегия в квалификацията за Мондиал 2026.

„Дължим извинение на феновете. През първото полувреме бяхме истински отбор. Сега ближем рани и поздравяваме съперника. Определено трябва да стъпим на основата от показаното през първата част. Демонстрирахме характер и направихме важни неща, но през второто полувреме ни беше много трудно“, заяви Гатузо.

„След почивката загубихме темпо, губехме топката при изнасянето от защита и предоставяхме пространства на съперника. Позволихме им да се доближат до нашето наказателно поле. Трябва да започнем от играта си през първото полувреме – тогава бяхме компактни и заемахме правилните позиции. Не трябва да се свиваме, след като съперникът създаде положение“, продължи бившият халф.

„Четиридесет секунди след началото на втората част те отправиха първия си точен удар и ние се уплашихме. Точно в този аспект трябва да се подобрим“, подчерта Гатузо.

Италия завърши на второ място в квалификационната си група и ще трябва да играе баражи за класиране на Мондиала.

Снимки: Gettyimages