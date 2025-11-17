Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Гатузо след разгрома: Първият удар на норвежците ни уплаши и рухнахме

Гатузо след разгрома: Първият удар на норвежците ни уплаши и рухнахме

  • 17 ное 2025 | 01:12
  • 260
  • 0
Гатузо след разгрома: Първият удар на норвежците ни уплаши и рухнахме

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо поднесе извинения след тежкото поражение с 1:4 от Норвегия в квалификацията за Мондиал 2026.

„Дължим извинение на феновете. През първото полувреме бяхме истински отбор. Сега ближем рани и поздравяваме съперника. Определено трябва да стъпим на основата от показаното през първата част. Демонстрирахме характер и направихме важни неща, но през второто полувреме ни беше много трудно“, заяви Гатузо.

„След почивката загубихме темпо, губехме топката при изнасянето от защита и предоставяхме пространства на съперника. Позволихме им да се доближат до нашето наказателно поле. Трябва да започнем от играта си през първото полувреме – тогава бяхме компактни и заемахме правилните позиции. Не трябва да се свиваме, след като съперникът създаде положение“, продължи бившият халф.

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

„Четиридесет секунди след началото на втората част те отправиха първия си точен удар и ние се уплашихме. Точно в този аспект трябва да се подобрим“, подчерта Гатузо.

Италия завърши на второ място в квалификационната си група и ще трябва да играе баражи за класиране на Мондиала.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

  • 16 ное 2025 | 21:25
  • 2480
  • 2
Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

  • 16 ное 2025 | 21:20
  • 3359
  • 0
Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

  • 16 ное 2025 | 21:18
  • 2302
  • 8
Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

  • 16 ное 2025 | 20:59
  • 7332
  • 13
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 25000
  • 30
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 14787
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 16818
  • 44
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 25000
  • 30
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:12
  • 6488
  • 2
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 14787
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 11907
  • 13
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 31366
  • 13