Инфантино поздрави Норвегия за класирането

  • 17 ное 2025 | 12:38
Класирането на Норвегия за Световното първенство по футбол през 2026 година е гордост за страната и възможност да покаже своето поколение таланти на турнира, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино, цитиран от TV 2. Норвегия победи Италия с 4:1 като гост снощи и ще играе на Мондиал за първи път от 1998-а насам.

„След години на упорита работа и всеотдайност, вие се завърнахте на сцената на Световното първенство“, каза Инфантино. „Вашите играчи и фенове ще донесат енергия, гордост и ново поколение скандинавски таланти в Северна Америка през 2026 година. Това е гордост за норвежкия футбол. Насладете му се и се пригответе да оставите своя отпечатък. Очакваме с нетърпение да видим норвежкия флаг да се развява на турнира“, добави президентът на ФИФА.

Норвежкият отбор събра 24 точки от осем мача и зае първо място в група I. Тимът за последно участва на Мондиала през 1998-а във Франция. Там отборът стигна до осминафиналите, където загуби с 0:1 от Италия.

Световното първенство през 2026-а ще включва 48 отбора за първи път. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. Жребият ще се проведе на 5 декември във Вашингтон.

