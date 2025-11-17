Холанд: Манчини ме опипваше по задника, което ме мотивира за головете ми

Капитанът на Норвегия Ерлинг Холанд разкри любопитния стимул, който го накарал да накаже Италия с два късни гола за снощната победа на неговия тим с 4:1 на “Джузепе Меаца”.
Холанд изравни рекорд на повече от 60 години
“Джанлука Манчини постоянно ме пазеше, а при 1:1 започна да ме опипва по задника. Помислих си: “Какво правиш?” Това ме ядоса и му казах: “Благодаря много за мотивацията, нека го направим, по дяволите”. След това вкарах два гола и спечелихме с 4:1, така че е страхотно. Това е негова заслуга…”, сподели след двубоя Холанд.
Освен, че изведе Норвегия до първото ѝ участие на Мондиал от 1998 година насам, суперзвездата на Манчестър Сити завърши като голмайстор №1 във всички световни квалификации със своите 16 попадения в 8 мача.
