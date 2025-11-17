Популярни
  Солбакен: След жребия бях сигурен, че Италия ще спечели групата

Солбакен: След жребия бях сигурен, че Италия ще спечели групата

  17 ное 2025
Селекционерът на националния отбор на Норвегия Стале Солбакен коментира впечатляващата победа с 4:1 над Италия като гост в последния мач от перфектната кампания на тима в квалификациите за Мондиал 2026.

„Когато видях жребия, бях почти сигурен, че Италия ще се класира за финалите. Но вместо това ние сме първи и сме много горди. По време на целия квалификационен цикъл имах високи изисквания към играчите, а те дадоха всичко от себе си и свършиха невероятна работа“, заяви Солбакен.

„Ние сме комбинация от физическа сила и техника. Не забравяйте, че днес играхме без Мартин Йодегор и предпочетохме да пуснем двама работливи вътрешни халфове, които също са технически грамотни. Няма отбори, които да притежават само едно качество. Може би единствено Барселона на Гуардиола залагаше 100% на техниката“, сподели Солбакен.

„Ерлинг Холанд е машина за голове. Радвам се, че и италианските фенове го аплодираха. Тази публика е виждала велики играчи на този стадион през годините и съм щастлив, че оцениха играта на Холанд“, завърши норвежкият специалист.

Снимки: Gettyimages

