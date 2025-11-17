Донарума: Спряхме да играем през второто полувреме

Популярни
  • 17 ное 2025 | 02:57
Капитанът на Италия Джанлуиджи Донарума призна, че отборът е „спрял да играе през второто полувреме“ при тежката загуба с 1:4 от Норвегия. „Адзурите“ бяха наясно, че спечелването на първото място в група I е практически невъзможно, тъй като се нуждаеха от победа с 9:0, за да компенсират огромната разлика в головата разлика. Франческо Пио Еспозито откри резултата, но след почивката Норвегия направи пълен обрат и стигна до разгромна победа на „Сан Сиро“.

„Не трябваше да допускаме третия гол, четвъртият падна в 93-тата минута, но големият проблем беше, че спряхме да играем през второто полувреме“, заяви Донарума.

„През първата част мачът беше коренно различен, не им позволихме да излязат от собствената си половина. Със сигурност трябва да правим това в продължение на 95 минути, а не само 45", продължи стражът.

„Това е болезнена загуба, но трябва да вдигнем глави, защото всичко ще се реши през март. Трябва да си върнем увереността и самочувствието и съм сигурен, че с помощта на нашия треньор ще го направим“, добави Донарума.

"Може да се случи да допуснеш гол срещу страхотен отбор като Норвегия, но не е възможно просто да се сринеш, напълно да загубиш увереност и контрол над мача. Това е неприемливо. Със сигурност трябва да се подобрим в това отношение, да слушаме треньора, да продължим да работим и когато допуснем гол, да запазим концентрация", подчерта вратарят.

"Разочарован съм а знам, че и феновете се чувстват по същия начин. Извиняваме се на привържениците, защото тази вечер имаше толкова много хора, които показаха своята страст. Всичко, което мога да кажа, е, че се нуждаем от тях през март, за да бъдем заедно и да изживеем мача като едно цяло“, завърши Донарума.

Снимки: Imago

