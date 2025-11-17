Ди Лоренцо: Норвежците се възползваха от отпускането ни

Защтникът на Италия Джовани Ди Лоренцо заяви, че отборът трябва да се поучи от поражението с 1:4 от Норвегия преди участието си в плейофите за Световното първенство през март.

„Започнахме първото полувреме много добре, но може би нагласата ни беше грешна и се отпуснахме твърде много през втората част, позволявайки на Норвегия да се възползва“, коментира Ди Лоренцо.

„Трябва да поздравим норвежците за представянето им в групата. Сега ни предстои пауза и трябва да сме готови за март. През тези два-три месеца видяхме различен дух, за който треньорът помогна“, добави италианският национал.

Жребият за плейофите ще се проведе на 20 ноември, като полуфиналите са на 26 март, а финалите – на 31 март. Италия ще има домакинско предимство в полуфинала, но не непременно и в решаващия сблъсък.