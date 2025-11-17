Локатели: Трябва да изглеждаме по коренно различен начин през март

Мануел Локатели призна, че Италия е изглеждала „крехка“ при разгромната загуба с 1:4 от Норвегия. Крайният резултат нямаше значение за класирането в група "I" от световните квалификации, тъй като всичко по-малко от победа с поне 9 гола в полза на "адзурите" нямаше как да компенсира огромната разлика в головата разлика.

„Класирането ни беше компрометирано още в Осло, но днес трябваше да се представим по-добре“, заяви Локатели.

„Опитахме се да вкараме втори гол, но след това бяхме крехки и това не трябва да се повтаря. Трябва да анализираме къде сбъркахме, тъй като в определени моменти е нужно да бъдем по-сплотени", изтъкна опитният халф.

„Сега ще чакаме жребия за плейофите и се надяваме да влезем в мачовете през март с коренно различна нагласа“, добави Локатели.

„Норвегия е отбор от много високо ниво, но въпреки това, трябваше да се справим по-добре. Длъжни сме да поемем отговорност и да се представим по-силно през март", каза още италианският национал.