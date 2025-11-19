Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ЛеБрон Джеймс не планира да играе на Олимпиадата в Лос Анджелис

ЛеБрон Джеймс не планира да играе на Олимпиадата в Лос Анджелис

  • 19 ное 2025 | 01:58
  • 112
  • 0
ЛеБрон Джеймс не планира да играе на Олимпиадата в Лос Анджелис

Лидерът във вечната класация на Националната баскетболна асоциация по отбелязани точки ЛеБрон Джеймс заяви, че няма планове да играе на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

40-годишната звезда на тима на Лос Анджелис Лейкърс получи този въпрос по време на гостуване в подкаста "Mind the Games".

"Вие знаете отговора ми. Просто ще бъда зрител", каза Джеймс, който участва на Олимпийски игри още през 2004 година в Атина.

Гардът на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри, който също бе гост в подкаста, изрази съмнение, че ще бъде в състава на САЩ.

"Никога не казвай никога, но честно казано много се съмнявам, че ще играя", заяви Къри, който през 2028 година ще бъде на 40.

ЛеБрон Джеймс, който се очаква да направи дебюта си за новия сезон в НБА тази нощ, има един бронзов и три златни олимпийски медала. Заедно с Къри двамата спечелиха златото през 2024 година в Париж.

