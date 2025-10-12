Леброн: Не бързам да се връщам в игра, защото имаме страхотен състав

Леброн Джеймс изпитва пълно доверие в новия, подсилен състав на Лос Анджелис Лейкърс, което му позволява да не бърза с връщането си на игрището, докато не е напълно готов.

„Кралят“ ще пропусне старта на новия сезон, тъй като ишиасът, от който страда, се очаква да го извади от игра за около 3-4 седмици. Самият той обаче не показва никакво желание да рискува здравето си и ще се завърне едва когато се почувства на 100% готов.

Присъствието на играчи като Лука Дончич, Остин Рийвс, Маркъс Смарт и ДеАндре Ейтън в състава на Джей Джей Редик дава на Леброн лукса да се възстанови без бързане.

Говорейки в подкаста „Mind the Game“, легендата на НБА изрази оптимизма си за отбора.

„Когато разполагаш с динамичен и изключителен играч като Дончич и невероятен допълващ играч като Рийвс. Имаме ветерани като Маркъс Смарт, с богата история в шампионати, и ДеАндре Ейтън, който е стигал до финалите със Сънс. Имаме също така играчи като Руи, с една година повече опит, и Вандо, който се завърна здрав“, заяви той.

„Нямаме търпение да видим какво можем да постигнем. Както казахте, на 40 години, наближавайки 41, не е нужно да бързам да съм на 100% през октомври и ноември. Ще увеличаваме темпото всеки месец. Много съм доволен от позицията, в която се намираме сега“, завърши Джеймс.