Седем мача в НБА тази нощ

  • 8 дек 2025 | 01:11
  • 305
  • 0
Днес е поредната любопитна нощ в НБА. Ще се изиграят общо седем мача, някои от тях доста интересни.

Битките започнаха с два доста ранни мача. В първия от тях Ню Йорк Никс записа труден, но сладък успех със 106:100 над Орландо Меджик.

След това видяхме доста интересна битка между Торонто Раптърс и Бостън Селтикс, завършила с успех на гостите със 121:113.

Програмата продължава с любопитен сблъсък на Запад между два преки конкурента за място в плейофите - Мемфис Гризлис и Портланд Трейлблейзърс.

По същото време в 01:00 е и двубоят между Шарлът Хорнетс и Сенвър Нъгетс.

Чикаго Булс ще опита да спре серията си от загуби в домакинството си на Голдън Стейт Уориърс в 02:00 часа.

С половин час по-късно е един от по-интересните сблъсъци за нощта между Филаделфия 76 и Лос Анджелис Лейкърс.

Последният мач днес също обещава интрига. Юта Джаз приема шампиона Оклахома Сити Тъндър.

