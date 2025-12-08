Популярни
  • 8 дек 2025 | 16:19
11-те на Лудогорец и Славия

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Славия, които се изправят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Разград стартира в 17:30 часа.

Наставникът на домакините Пер-Матиас Хьогмо прави само две промени в стартовия си състав от победата на Добруджа преди няколко дни. Бърнард Текпетей и Ерик Биле отстъпват местата си на Иван Йорданов и Петър Станич. Славия от своя страна излиза със същите 11, които победиха Левски в предишния кръг.

ЛУДОГОРЕЦ - СЛАВИЯ

Стартови състави:

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 4. Диниш Алмейда, 11. Кайо Видал, 14. Петър Станич, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 55. Идан Нахмиас, 82. Иван Йорданов;

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 11. Мохамед Досо, 8. Исак Соле, 73. Иван Минчев, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш.

