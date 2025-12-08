Резервата Брандън Поджемски с отличен мач за Уориърс срещу Булс

Популярни
  • 8 дек 2025 | 12:24
  • 352
  • 0
Голдън Стейт Уориърс постигна убедителна победа срещу Чикаго Булс със 123:91 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

"Войните" играха без звездата си Стеф Къри, който се възстановява от контузия, а в неговото отсъствие се справиха благодарение на отборни усилия. Така балансът на калифорнийци вече е 13-12, а "биковете" са с отрицателен баланс от 9-14 след седмата си поредна загуба - най-лошата им серия, откакто загубиха осем поредни двубоя през сезон 2019/20.

Брандън Поджемски поведе тима си с 21 точки, 7 асистенции и 8 борби, влизайки от пейката, а Джими Бътлър и Куентин Пост завършиха с по 19 точки.

За Чикаго Джош Гиди отбеляза 18 точки, а Матас Бузелис се отчете с 16.

