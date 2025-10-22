Популярни
Стеф Къри свали ЛеБрон Джеймс от трона

  • 22 окт 2025 | 16:28
Стеф Къри свали от трона ЛеБрон Джеймс. Това се случи в класацията на Forbes за най-скъпоплатените играчи в НБА за годината.

Пойнт гардът на Голдън Стейт Уориърс ще заработи 159.6 милиона долара този сезон, според изчисленията на Forbes, като се отчитат приходите на играчите, както от договорите им с отборите им в НБА, така и от финансовите им постъпления от реклами и други бизнес начинания.

37-годишният Къри за първи път в кариерата си, влизайки в 17-ия си сезон в НБА, оглавява тази класация на Forbes, слагайки край на 11-годишното "царуване" на върха на суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс.

Джеймс все пак е втори със 137.6 милиона долара, а трети е друг играч на възраст над 35 години - Кевин Дюрант. Новото попълнение на Хюстън Рокетс е със 104.3 милиона долара.

Това са и тримата играчи, чиито приходи за 2025 година надхвърлят 100 милиона долара. Топ 10 допълват Янис Адетокунбо, Джейсън Тейтъм, Антъни Едуардс, Джоел Ембийд, Джими Бътлър, Шей Гилджъс-Алекзандър и Никола Йокич.

