Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Интригуващ сблъсък в Стара Загора слага край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

Интригуващ сблъсък в Стара Загора слага край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 8 дек 2025 | 07:05
  • 113
  • 0
Интригуващ сблъсък в Стара Загора слага край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

Берое Стара Загора и Балкан слагат край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ с мач помежду си, който започва в 19:15 часа.

Балкан (7-1) има само едно поражение от началото на сезона в родното първенство и при победа ще се завърне еднолично на върха в класирането. Потенциална загуба пък ще изравни ботевградчани по показатели с шампиона Рилски спортист, който е със 7 победи и 2 загуби.

Домакинът Берое е с 4 успеха и 5 поражения дотук, а за последно спечели срещу Левски при предишното си домакинство. Беройци бяха много близо и до това да изненадат Черно море Тича във Варна преди 2 седмици, но отстъпиха пред "моряците" след продължение.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Баскетбол

Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 8 дек 2025 | 05:50
  • 1398
  • 0
Миньор оцеля след драма с Шумен в Перник

Миньор оцеля след драма с Шумен в Перник

  • 7 дек 2025 | 20:02
  • 7208
  • 1
Кей Пап: Много важна победа, но...

Кей Пап: Много важна победа, но...

  • 7 дек 2025 | 17:41
  • 580
  • 0
Наистина легендарен! Серхио Люл напомни за себе си с победен кош в последната секунда срещу отбора на Костадинов

Наистина легендарен! Серхио Люл напомни за себе си с победен кош в последната секунда срещу отбора на Костадинов

  • 7 дек 2025 | 16:52
  • 2821
  • 0
Впечатляващо! Син повтори постижението на баща си и влезе в историята

Впечатляващо! Син повтори постижението на баща си и влезе в историята

  • 7 дек 2025 | 15:38
  • 1474
  • 0
Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция

Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция

  • 7 дек 2025 | 14:59
  • 10208
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

  • 7 дек 2025 | 19:00
  • 96918
  • 556
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 650
  • 1
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 32562
  • 522
Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

  • 7 дек 2025 | 23:37
  • 19054
  • 8
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 14587
  • 39
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 48191
  • 95