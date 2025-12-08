Интригуващ сблъсък в Стара Загора слага край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

Берое Стара Загора и Балкан слагат край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ с мач помежду си, който започва в 19:15 часа.

Балкан (7-1) има само едно поражение от началото на сезона в родното първенство и при победа ще се завърне еднолично на върха в класирането. Потенциална загуба пък ще изравни ботевградчани по показатели с шампиона Рилски спортист, който е със 7 победи и 2 загуби.

Домакинът Берое е с 4 успеха и 5 поражения дотук, а за последно спечели срещу Левски при предишното си домакинство. Беройци бяха много близо и до това да изненадат Черно море Тича във Варна преди 2 седмици, но отстъпиха пред "моряците" след продължение.

Снимки: Startphoto