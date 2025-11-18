Забавен ЛеБрон: Бях много щастлив, че си седях на дивана вкъщи

ЛеБрон Джеймс преодоля контузията в бедрото, която го мъчеше и е готов да направи първото си появяване за този сезон в НБА.

40-годишното крило се готви да започне своя 23-и сезон в най-доброто първенство в света, като завръщането му на игрището се очаква в предстоящите мачове на отбора му.

По време на изявленията си пред медиите, суперзвездата на ЛА Лейкърс беше попитан какво му е липсвало най-много по време на отсъствието му, отговаряйки с чувство за хумор.

"Липсваха ми момчетата, дори и да тренирам с тях. Наслаждавам се на работата и напредъка, който постигаме. Със сигурност обаче не ми липсваха пътуванията. Наближавам 41. Бях много щастлив да си седя на дивана вкъщи след тренировка", заяви ЛеБрон Джеймс.

"I missed these guys. Just seeing them go out there and working. I love the work, I love the process of working. I don't miss the travel. I'm about to be 41 years old. I was happy to be at home on my couch after working out.” - LeBron on if the long layoff made him miss it all pic.twitter.com/JOOFeAmIfS — Dave McMenamin (@mcten) November 17, 2025

