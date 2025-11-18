Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Забавен ЛеБрон: Бях много щастлив, че си седях на дивана вкъщи

Забавен ЛеБрон: Бях много щастлив, че си седях на дивана вкъщи

  • 18 ное 2025 | 16:08
  • 379
  • 0
Забавен ЛеБрон: Бях много щастлив, че си седях на дивана вкъщи

ЛеБрон Джеймс преодоля контузията в бедрото, която го мъчеше и е готов да направи първото си появяване за този сезон в НБА.

40-годишното крило се готви да започне своя 23-и сезон в най-доброто първенство в света, като завръщането му на игрището се очаква в предстоящите мачове на отбора му.

По време на изявленията си пред медиите, суперзвездата на ЛА Лейкърс беше попитан какво му е липсвало най-много по време на отсъствието му, отговаряйки с чувство за хумор.

"Липсваха ми момчетата, дори и да тренирам с тях. Наслаждавам се на работата и напредъка, който постигаме. Със сигурност обаче не ми липсваха пътуванията. Наближавам 41. Бях много щастлив да си седя на дивана вкъщи след тренировка", заяви ЛеБрон Джеймс.

Снимки: Gettyimages

