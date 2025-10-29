Гард на Лейкърс аут за поне две седмици

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Гейб Винсънт ще бъде извън игра между половин и един месец, съобщиха от клуба. 29-годишният плеймейкър е с травма в глезена на левия крак и направените му изследвания са показали, че му е нужна почивка от поне две седмици.

Винсънт започна новия сезон в Националната баскетболна асоциация с участие в първите три мача на “Езерняците”, но пропусна поражението със 108:122 от Портланд Трейл Блейзърс.

Показателите на бившия играч на Маями Хийт през тази година са 3,7 точки, 1 борба и 3,2 асистенции средно на мач.

Снимки: Gettyimages