ЛеБрон поднови тренировки с Лейкърс

Леброн Джеймс е близо до завръщането си на терена след 1 месец отсъствие. Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс официално се завърна в отбора от НБА, въпреки че все още не е ясно кога точно ще направи своя дебют за настоящия сезон.

След кратък престой в дъщерния отбор от G League, Саут Бей Лейкърс, Джеймс отново се присъедини към Лейкърс и вече участва пълноценно в тренировките, според Самс Карания от ESPN.

„Джеймс завърши няколко дни тренировки и мачове 5 на 5 тази седмица в G League и дебютът му наближава“, добави Карания.

„Кралят“ все още не е играл през сезон 2025-26, тъй като страда от ишиас в дясната страна. Водещият реализатор за всички времена в НБА показваше напредък във възстановяването си, след като Лейкърс го изпратиха в дъщерния си отбор, за да може да участва в тренировки „5 на 5“, без да се налага да пътува с останалата част от отбора за гостуванията.

Дейв МакМенамин от ESPN съобщи, че Джеймс е следвал „интензивна“ тренировъчна програма с отбора от G League, като част от усилията му да се завърне на терена.

Четирикратният MVP и четирикратен шампион в най-добрата лига на планетата се готви да започне своя 23-ти сезон в НБА, без обаче да показва особени признаци на умора напоследък. През сезон 2024-25 Джеймс изигра 70 мача, като записваше средно по 24,4 точки, 7,8 борби и 8,2 асистенции на мач. Той стреляше с 51,3% от игра и 37,6% от линията за три точки, печелейки място във втория най-добър отбор на НБА (All-NBA Second Team).

Без Леброн в състава си, Лейкърс започнаха настоящия сезон с рекорд 10-4, целяйки да се класират за плейофите за четвърта поредна година. До завръщането му на терена, Лука Дончич и Остин Рийвс ще продължат да водят атаката на отбора от Лос Анджелис.

Снимки: Gettyimages