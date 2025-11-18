Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ЛеБрон поднови тренировки с Лейкърс

ЛеБрон поднови тренировки с Лейкърс

  • 18 ное 2025 | 04:42
  • 330
  • 0
ЛеБрон поднови тренировки с Лейкърс

Леброн Джеймс е близо до завръщането си на терена след 1 месец отсъствие. Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс официално се завърна в отбора от НБА, въпреки че все още не е ясно кога точно ще направи своя дебют за настоящия сезон.

След кратък престой в дъщерния отбор от G League, Саут Бей Лейкърс, Джеймс отново се присъедини към Лейкърс и вече участва пълноценно в тренировките, според Самс Карания от ESPN.

„Джеймс завърши няколко дни тренировки и мачове 5 на 5 тази седмица в G League и дебютът му наближава“, добави Карания.

„Кралят“ все още не е играл през сезон 2025-26, тъй като страда от ишиас в дясната страна. Водещият реализатор за всички времена в НБА показваше напредък във възстановяването си, след като Лейкърс го изпратиха в дъщерния си отбор, за да може да участва в тренировки „5 на 5“, без да се налага да пътува с останалата част от отбора за гостуванията.

Дейв МакМенамин от ESPN съобщи, че Джеймс е следвал „интензивна“ тренировъчна програма с отбора от G League, като част от усилията му да се завърне на терена.

Четирикратният MVP и четирикратен шампион в най-добрата лига на планетата се готви да започне своя 23-ти сезон в НБА, без обаче да показва особени признаци на умора напоследък. През сезон 2024-25 Джеймс изигра 70 мача, като записваше средно по 24,4 точки, 7,8 борби и 8,2 асистенции на мач. Той стреляше с 51,3% от игра и 37,6% от линията за три точки, печелейки място във втория най-добър отбор на НБА (All-NBA Second Team).

Без Леброн в състава си, Лейкърс започнаха настоящия сезон с рекорд 10-4, целяйки да се класират за плейофите за четвърта поредна година. До завръщането му на терена, Лука Дончич и Остин Рийвс ще продължат да водят атаката на отбора от Лос Анджелис.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Олимпиакос спешно търси заместник на Еванс

Олимпиакос спешно търси заместник на Еванс

  • 18 ное 2025 | 03:21
  • 402
  • 0
Осем мача в НБА тази нощ

Осем мача в НБА тази нощ

  • 18 ное 2025 | 02:25
  • 1014
  • 0
Мемфис губи Джа Морант за две седмици

Мемфис губи Джа Морант за две седмици

  • 18 ное 2025 | 02:00
  • 315
  • 0
Левски развали дебюта на Барчовски в Шумен за първата си победа за сезона

Левски развали дебюта на Барчовски в Шумен за първата си победа за сезона

  • 17 ное 2025 | 21:53
  • 2759
  • 2
Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни

Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни

  • 17 ное 2025 | 18:57
  • 823
  • 0
Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

  • 17 ное 2025 | 18:17
  • 848
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 21693
  • 132
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 13547
  • 11
Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

  • 17 ное 2025 | 23:50
  • 23633
  • 6
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 17878
  • 52
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 14313
  • 29
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 5369
  • 34