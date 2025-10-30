Историческа сделка! НБА одобри продажбата на ЛА Лейкърс

Това е исторически момент в НБА: Лос Анджелис Лейкърс бе продаден. Новината, която циркулираше в медиите още от лятото, беше потвърдена, след като отборите от лигата единодушно одобриха прехвърлянето на мажоритарния дял акции на Марк Уолтър, изпълнителен директор на TWG Global.

Семейство Бъс, което контролираше клуба от 1979 г., отстъпва мажоритарната си позиция в отбора, на който посвети десетилетия, печелейки 11 шампионски титли по време на своето управление: пет с Меджик Джонсън, три с дуото Шакил О'Нийл и Коби Брайънт, две с Коби и Пау Гасол, и най-скорошната с ЛеБрон Джеймс като основна фигура.

Съветът на управителите на НБА единодушно одобри продажбата на мажоритарния дял в Лос Анджелис Лейкърс на Марк Уолтър.

"Марк Уолтър има дълга история в нашите лиги, като е бил миноритарен собственик на Лейкърс и основен собственик на ЖНБА отбора Спаркс повече от десетилетие. Сега, когато поема ролята си на мажоритарен собственик на Лейкърс, не се съмнявам, че ще бъде отдаден мениджър на отбора и голямо допълнение към нашата лига, предвид многобройните му успехи в света на бизнеса и спорта", заяви Адам Силвър, комисар на НБА, обосновавайки сделката.

Силвър добави и благодарности към семейство Бъс: "Искам също така да благодаря и да поздравя Джини Бъс и семейство Бъс за 46 години трансформиращо лидерство и служба. Въпреки че тази историческа сделка прехвърля мажоритарния дял на семейство Бъс в Лейкърс, радвам се, че Джини ще продължи като управител на отбора и като активен и ангажиран член на нашата лига".

Това последно изявление потвърждава, че дъщерята на д-р Бъс ще остане начело на клуба, въпреки продажбата, и ще запази поста си поне още пет години. По този начин едно от най-влиятелните семейства в американския спорт ще остане свързано с един от най-големите и важни пазари.

Въпреки че официалните стойности на продажбата не са оповестени, първоначалната информация сочеше сума от около 10 милиарда долара (около 9 милиарда евро) - цена, която би разбила всички рекорди. Sportico оценяваше отбора от Лос Анджелис на около 8 милиарда долара, докато Forbes го оценяваше на 7,1 милиарда. Според The Athletic, крайната стойност може да бъде още по-висока, като оценката на Лейкърс може да достигне 12 милиарда долара, почти двойно повече от стойността, за която Бостън Селтикс бе продаден през март. Това са впечатляващи цифри, които потвърждават историческия мащаб на тази сделка.

