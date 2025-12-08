Лубе събира Алекс и Мони Николови!

Носителят на Купата на Италия Кучине Лубe (Чивитанова) през следващия сезон ще може да разчита на братята Александър Николов и Симеон Николов.

Това обяви известният волейболен блогър Якуб Белчажак в профила си в X.

“Симеон Николов ще играе за Кучине Лубе Чивитанова през следващия сезон!”, написа Якуб Белчажак.

❗️🔜: SIMEON NIKOLOV W PRZYSZŁYM SEZONIE BĘDZIE ZAWODNIKIEM CUCINE LUBE CIVITANOVA! 😳



22-годишният Алекс Николов, който стана Реализатор №1 на Световното първенство във Филипините, играе за Лубе от 2022 година и има договор с италианския клуб до 2028 година.

19-годишният му по-малък брат Симеон Николов през този сезон е основен разпределител на руски Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов.

Контрактът на високия 208 сантиметра плеймейкър на националния отбор на България с Локомотив е за 1+2 години.