Лука Дончич недоволен от сина на ЛеБрон Джеймс, вижте защо

Синът на суперзвездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс - Брони, се появи в стартовата петица на "Езерняците" при победата на тима със 119:95 срещу Милуоки Бъкс. Брони Джеймс игра почти 10 минути, като в тях не отбеляза нито точка, завършвайки с 1 борба и 1 асистенция. Той стреля два пъти от зоната за три точки, но и в двата случая не порази целта.

В една ситуация от двубоя, Брони дори предизвика недоволството на именития си съотборник Лука Дончич и треньора си Джей Джей Редик. В две поредни притежания Брони на два пъти бе оставен сам на тройката след пасове на Дончич, но не посмя да стреля. Словенската суперзвезда видимо бе раздразнен от това, а Редик, известен със снайперското си око като играч, извика от пейката на младия гард да стреля към противниковия кош.

Лос Анджелис Лейкърс е с 10 победи и 4 загуби след първите си 14 срещи от редовния сезон на НБА. Милуоки е 8-7 дотук.

