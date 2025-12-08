Селтикс загубиха преднина от 23 точки, но устискаха в края срещу Торонто

Бостън Селтикс надигра Торонто Раптърс със 121:113 като гост, въпреки изпуснатата преднина от 18 точки на полувремето.

"Келтите" дори водиха с 23 в средата на третата част, но Торонто влезе в серия от 38:12 от средата на третата до средата на последната четвърт.

Въпреки това Бостън се откъсна наново в последните 8 минути, благодарение на тройки от Дерик Уайт и Пейтън Причард. Така отборът от Масачузетс изпревари канадския тим в класирането в Източната конференция и вече е заема третото място с баланс от 15-9.

Jaylen Brown & Derrick White led the way as Boston secured their 5th straight win!



JB: 30 PTS | 8 REB | 5 AST

D-White: 27 PTS | 4 REB | 5 AST | 3 BLK | 6 3PM



That's Brown's 3rd straight 30-PT game and 6th in his last 7 games. pic.twitter.com/tRB9eARBqG — NBA (@NBA) December 7, 2025

Джейлън Браун за пореден мач беше най-резултатен за Селтикс с 30 точки и 8 борби. Дерик Уайт завърши с 27 точки, а Пейтън Причард - с 15. Анфърни Саймънс влезе с 12 точки от пейката, а Немиаш Кета добави "дабъл-дабъл" с 11 точки и 11 борби.

За "рапторите" Брандън Инграм отбеляза 30 точки, а Скоти Барнс добави беше близо до "трипъл-дабъл" с 18 точки, 8 асистенции и 11 борби.