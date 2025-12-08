Тъндър разгромиха Джаз и преследват исторически рекорд в НБА

Оклахома Сити Тъндър продължава впечатляващото си представяне през този сезон, след като разгроми Юта Джаз с 30 точки разлика - 131:101, поставяйки основите за подобряване на исторически рекорд.

Отборът от Оклахома, който е настоящ шампион, е допуснал само една загуба до момента, оформяйки баланса си на 23-1. Това постижение е едно от най-добрите начала, записвани някога от отбор в историята на НБА.

Въпреки отсъствието на най-добрия си играч Шей Гилджъс-Александър, Тъндър не срещнаха никакви проблеми срещу Джаз. Те наложиха своя ритъм от самото начало на мача и достигнаха до крайната победа с характерна лекота.

Jalen Williams is looking like his All-NBA self tonight.



He’s now up to 21 points on the game. #ThunderUp



pic.twitter.com/fdDes4jEPm — SleeperThunder (@SleeperThunder) December 8, 2025

Най-добър за победителите беше Джейлън Уилямс, който завърши срещата с 25 точки, 8 асистенции и 3 борби. Също толкова пункта плюс 8 борби реализира и Чет Холмгрен. Аарън Уигинс отбеляза 19 точки, докато Брандън Карлсън наниза 13 точки.

Оклахома Сити Тъндър постигнаха с 58% успеваемост от игра и вкараха 21 тройки.

Chet Holmgren finishes with FORCE 😤 pic.twitter.com/XNAEAQZzPt — NBA Philippines (@NBA_Philippines) December 8, 2025

От страна на Джаз, Кайл Филиповски записа дабъл-дабъл с 21 точки и 10 борби, като раздаде и 2 асистенции. Уолтър Клейтън-младши и Тейлър Хендрикс добавиха по 20 точки. Клейтън направи и девет асистенции. Тимът от Юта също беше без водещия си реализатор, след като Лаури Маркканен пропусна играта поради заболяване.