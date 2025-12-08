Популярни
Тъндър разгромиха Джаз и преследват исторически рекорд в НБА

  • 8 дек 2025 | 09:17
  • 544
  • 1
Оклахома Сити Тъндър продължава впечатляващото си представяне през този сезон, след като разгроми Юта Джаз с 30 точки разлика - 131:101, поставяйки основите за подобряване на исторически рекорд.

Отборът от Оклахома, който е настоящ шампион, е допуснал само една загуба до момента, оформяйки баланса си на 23-1. Това постижение е едно от най-добрите начала, записвани някога от отбор в историята на НБА.

Въпреки отсъствието на най-добрия си играч Шей Гилджъс-Александър, Тъндър не срещнаха никакви проблеми срещу Джаз. Те наложиха своя ритъм от самото начало на мача и достигнаха до крайната победа с характерна лекота.

Най-добър за победителите беше Джейлън Уилямс, който завърши срещата с 25 точки, 8 асистенции и 3 борби. Също толкова пункта плюс 8 борби реализира и Чет Холмгрен. Аарън Уигинс отбеляза 19 точки, докато Брандън Карлсън наниза 13 точки.

Оклахома Сити Тъндър постигнаха с 58% успеваемост от игра и вкараха 21 тройки.

От страна на Джаз, Кайл Филиповски записа дабъл-дабъл с 21 точки и 10 борби, като раздаде и 2 асистенции. Уолтър Клейтън-младши и Тейлър Хендрикс добавиха по 20 точки. Клейтън направи и девет асистенции. Тимът от Юта също беше без водещия си реализатор, след като Лаури Маркканен пропусна играта поради заболяване.

