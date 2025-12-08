Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

  • 8 дек 2025 | 15:00
  • 1442
  • 1
ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

ЦСКА 1948 и Добруджа играят при резултат 0:0 в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига.

"Червените", които заемат второто място в класирането, ще опитат да скъсят дистанцията до Левски и отново да се доближат на 5 точки от лидера. Гостите остават закотвени на дъното в подреждането и продължават да се борят със зъби и нокти да се измъкнат оттам.

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Даниел Медина, 88. Адама Траоре, 4. Андре Хофман, 22. Огнен Гашевич, 34. Петър Витанов, 10. Борислав Цонев, 20. Браян Собреро, 11. Георги Русев, 67. Фредерик Масиел, 93. Мамаду Диало;

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Куеро, 37. Венцислав Керчев, 77. Матеус Леони, 35. Ди Матео Ловрик, 7. Антон Иванов, 88. Диого Мадалено, 27. Монтасар Трики, 10. Аарон Апиа, 82. Томас Силва.

