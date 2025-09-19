ЛеБрон: Оттеглянето ми наближава, но моментът още не е дошъл

На фона на нарастващите спекулации ЛеБрон Джеймс реши да наруши мълчанието си. По време на участието си в предаването „360 With Speedy“ звездата на Лейкърс коментира директно слуховете за оттегляне, като даде да се разбере, че макар краят да е на хоризонта, той все още не е настъпил. „Със сигурност съм от другата страна на хълма“, призна той. „Няма да играя още 23 години, нито дори още десет. Подготвям се за края, но все още не съм стигнал дотам.“

Тези изявления идват в ключов момент: Джеймс е напът да започне своя 23-ти сезон в НБА – символично число, което съвпада с номера на фланелката, която носи през по-голямата част от кариерата си. Въпреки нарастващите му интереси извън игрището, като голф, йога и филантропия, ЛеБрон беше категоричен: „Всеки път, когато започна нещо ново, това не означава, че се пенсионирам... Оттеглянето идва, но все още не е тук.“

На 40 години ЛеБрон продължава да показва, че състезателното му ниво далеч не е в упадък. През миналия сезон той записа средно по 24,4 точки, 7,8 борби и 8,2 асистенции на мач, с впечатляващите 51,3% успеваемост при стрелба от игра.

Представянето му го задържа сред най-влиятелните играчи в лигата, а лидерството му в Лейкърс ще бъде ключово в тази нова фаза за отбора, който вече включва звезди като Лука Дончич и Остин Рийвс.

Освен това договорът му с Лейкърс изтича следващото лято, което му дава свободата да реши как и кога да сложи край на легендарната си кариера. Но засега ЛеБрон остава отдаден на отбора и на целта си да спечели още един шампионски пръстен.

Една от най-силните причини за Джеймс да продължи да играе в НБА е желанието му да сподели игрището със синовете си. Той вече влезе в историята, като игра рамо до рамо с Брони Джеймс, превръщайки се в първия дует баща-син в лигата.

Но мечтата не свършва дотук: по-малкият му син, Брайс, ще може да участва в драфта през 2026 г. Ако ЛеБрон остане активен още два сезона, той може да постигне нещо невиждано досега в професионалния спорт.

ЛеБрон Джеймс знае, че оттеглянето е близо, но също така знае, че все още има какво да предложи. Докато тялото му го слуша и страстта му към играта е жива, той ще продължи да носи екипа на Лейкърс. И макар краят да е неизбежен, ясно е, че ЛеБрон иска да напише тази последна глава по свои собствени правила.

