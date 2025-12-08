ЛеБрон Джеймс с най-добро представяне за сезона при победа на Лейкърс над 76ърс

Лос Анджелис Лейкърс победи Филаделфия 76ърс със 112:108 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Тимът от Калифорния започна с най-добрата си стартова петица и това му донесе 17-и успех през сезона при само шест поражения. Филаделфия също се възползваха от най-силните си баскетболисти, но бяха надиграни в последната четвърт след три поредни коша от ЛеБрон Джеймс, включително два отвъд линията на тройката. Така Сиксърс вече е с баланс от 13-10, а това беше 7-ото поражение у дома за отбора от началото на сезона.

LEBRON JAMES. 10 STRAIGHT POINTS.



LONG 2. TRIPLE. TRIPLE. LONG 2.



LAKERS GET THE WIN IN PHILLY 👑 pic.twitter.com/bWE9zBe5CV — NBA (@NBA) December 8, 2025

ЛеБрон Джеймс напомни за най-добрите си години с представяне с 29 точки, 6 асистенции и 7 борби при стрелба 12 от 17. Лука Дончич добави "трипъл-дабъл" с 31 точки, 11 асистенции и 15 борби, а Руи Хачимура помогна със 17 точки и 6 борби. ДеАндре Ейтън завърши с "дабъл-дабъл" с 14 точки и 12 борби.

За тима от Пенсилвания Тайрийз Макси водеше по резултатност с 28 точки, 9 асистенции и 7 борби, а Джоел Ембиид записа 16 точки и 7 борби, но го стори при стрелба 4 от 21 от игра и 0 от 6 от тройката.