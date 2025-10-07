Популярни
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 1119
  • 2
ЛеБрон Джеймс развълнува обществеността с публикация в социалните мрежи, с която обяви, че е взел важно решение.

„Решението на всички решения“, гласи посланието във видеото, което Леброн Джеймс публикува в своя профил в „X“, с уточнението, че то ще бъде обявено във вторник в 19:00 часа българско време.

В социалните мрежи валят предположения за това какво има да съобщи Краля. Някои смятат, че това е оттегляне от спорта, други пък са на мнение, че може да става въпрос за трансфер и напускане на Лос Анджелис Лейкърс.

Всички си спомнят 2010 година и прочутото „The Decision“, когао ЛеБрон в ефира на ESPN обяви преместването си от Кливланд Кавалиърс в Маями Хийт, където след това сформира голямото трио с Дуейн Уейд и Крис Бош и спечели два шампионски пръстена.

По време на кариерата си Леброн Джеймс е триумфирал с четири титли в НБА, като освен споменатите две с Маями, по веднъж го е правил с Кливланд и ЛА Лейкърс. С отбелязани 40 000 точки той е най-добрият реализатор в историята на асоциацията.

ЛеБрон ще навърши 41 години пре декември и е най-възрастният активен състезател в НБА.

