Ламин Ямал и Деклан Райс са сред номинираните за наградата "Пушкаш"

ФИФА номинира 11 попадения, които ще спорят за наградата "Пушкаш", която традиционно се връчва на футболиста, отбелязал най-зрелищния гол за година. В случая релевантен е периода от 11 август 2024-та до 2 август 2025 година. Системата за гласуване вече е отворена.
Най-популярните имена сред номинираните са на голямата звезда на Барселона Ламин Ямал и халфът на Арсенал Деклан Райс. Испанецът се бори са приза със страхотния си гол в дербито с Еспаньол на 15 май, с победата в което Барса си гарантира шампионската титла.
Англичанинът пък участва с втория от двата си изключителни пряк свободни удара, с които не остави шансове на Тибо Куртоа при победата на Арсенал над Реал Мадрид на 8 април.
Останалите номинирани са Алерандро, Алесандро Дейола, Педро де ла Вега, Сантиаго Монтиел, Амр Насер, Карлос Орантиа, Лукас Рибейро, Ризки Ридхо и Кевин Родригес.
Миналогодишният победител бе Алехандро Гарначо.
Тук може да видите всички попадения и дадете гласа си за своя фаворит!
Снимки: Imago