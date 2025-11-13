Ламин Ямал и Деклан Райс са сред номинираните за наградата "Пушкаш"

ФИФА номинира 11 попадения, които ще спорят за наградата "Пушкаш", която традиционно се връчва на футболиста, отбелязал най-зрелищния гол за година. В случая релевантен е периода от 11 август 2024-та до 2 август 2025 година. Системата за гласуване вече е отворена.

Най-популярните имена сред номинираните са на голямата звезда на Барселона Ламин Ямал и халфът на Арсенал Деклан Райс. Испанецът се бори са приза със страхотния си гол в дербито с Еспаньол на 15 май, с победата в което Барса си гарантира шампионската титла.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Lamine Yamal's goal against Espanyol last season has been NOMINATED for the Puskás Award. #fcblive 🔥 pic.twitter.com/wX3jxeTe8h — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 13, 2025

Англичанинът пък участва с втория от двата си изключителни пряк свободни удара, с които не остави шансове на Тибо Куртоа при победата на Арсенал над Реал Мадрид на 8 април.

🚨BREAKING | Declan Rice nominated for the 2025 FIFA Puskás Award 🏆



His second direct free-kick vs Real Madrid — a 25-yard rocket over the wall and into the top bin — has been shortlisted among the 10 best goals of the year.pic.twitter.com/w6IgaGzgJS — Arsenal Team (@_ArsenalTeam) November 13, 2025

Останалите номинирани са Алерандро, Алесандро Дейола, Педро де ла Вега, Сантиаго Монтиел, Амр Насер, Карлос Орантиа, Лукас Рибейро, Ризки Ридхо и Кевин Родригес.

Миналогодишният победител бе Алехандро Гарначо.

Тук може да видите всички попадения и дадете гласа си за своя фаворит!

The FIFA Puskás Award 2025 nominees! 💫



Watch all the goals and cast your vote! 🗳️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago