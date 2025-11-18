Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 1883
  • 1

След две и половина в изгнание Барселона най-после се завръща на своя обновен дом – „Спотифай Камп Ноу“. Дългоочакваното събитие ще се състои идната събота в мача срещу Атлетик Билбао (17:15 часа). Очаквано обаче има и неприятна новина: високи цени на билетите.

Стойността на пропуските за този специален двубой предизвикаха истински шок сред феновете. Най-евтиният билет, за място зад някоя от вратите или в ъглите на стадиона, ще струва цели 199 евро.

Цените се покачват прогресивно, като достигат до 589 евро за билет в централната трибуна на първия етаж. Важно е да се отбележи, че това не са ВИП пропуски. Цените в премиум категорията, които осигуряват достъп до ложите, достигат до 1000 евро.

Клубните членове (сосиос) ще могат да се възползват от 20% отстъпка от обявените цени. Междувременно от клуба работят и по организацията за сезонните абонаменти. Около 23 000 притежатели на карти от престоя на „Монтжуик“ ще се ползват с преференциални и по-ниски цени.

Иначе за момента все още остава неясно дали отборът на Ханзи Флик ще може да играе там и мачовете си от Шампионската лига, тъй като ръководството продължава преговорите с УЕФА по този въпрос. Най-скорошното домакинство на Барса в турнира е на 9 декември срещу Айнтрахт (Франкфурт).

