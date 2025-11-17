Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Барселона се завръща в своя дом “Спотифай Камп Ноу” още тази събота за сблъсъка с Атлетик Билбао от 13-ия кръг на Ла Лига. Това стана възможно, след като каталунците официално обявиха, че са получили така чакания лиценз 1B, който ще позволи стадионът да бъде отворен с капацитет от 45 501 зрители. Това разрешение обхваща цялата странична зона на реновираното съоръжение и се допълва към вече издадения Лиценз 1А. Клубът продължава да работи по следващата фаза и получаването на Лиценз 1С.

Барселона добавя, че все още очаква потвърждение от УЕФА, за да може да изиграе следващия си мач от Шампионската лига с Айнтрахт Франкфурт на “Спотифай Камп Ноу”, като всички необходими изисквания за това са изпълнени. Този двубой е на 9 декември.

Клубът вече организира първото събитие на “Камп Ноу”, след като на 7 ноември тимът на Ханзи Флик проведе открита тренировка пред 21 795 зрители. Първият лиценз даваше право на мач пред 27 000 зрители, но от клуба изчислиха, че това не е рентабилно, заради което ще се чака разрешителното за 45 000 души.

В събота Барселона ще домакинства на "Камп Ноу" за първи път от две години и половина. За последно каталунците играха в своя дом на 28 май 2023 година в двубой срещу Майорка (3:0).

