Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ВИЛИ САНЬОЛ С ПОСЛЕДНИ ДУМИ ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С БЪЛГАРИЯ - НА ЖИВО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУЗИЯ
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 3560
  • 1
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Барселона се завръща в своя дом “Спотифай Камп Ноу” още тази събота за сблъсъка с Атлетик Билбао от 13-ия кръг на Ла Лига. Това стана възможно, след като каталунците официално обявиха, че са получили така чакания лиценз 1B, който ще позволи стадионът да бъде отворен с капацитет от 45 501 зрители. Това разрешение обхваща цялата странична зона на реновираното съоръжение и се допълва към вече издадения Лиценз 1А. Клубът продължава да работи по следващата фаза и получаването на Лиценз 1С.

Барса очаква днес важна новина за “Камп Ноу”
Барса очаква днес важна новина за “Камп Ноу”

Барселона добавя, че все още очаква потвърждение от УЕФА, за да може да изиграе следващия си мач от Шампионската лига с Айнтрахт Франкфурт на “Спотифай Камп Ноу”, като всички необходими изисквания за това са изпълнени. Този двубой е на 9 декември.

Клубът вече организира първото събитие на “Камп Ноу”, след като на 7 ноември тимът на Ханзи Флик проведе открита тренировка пред 21 795 зрители. Първият лиценз даваше право на мач пред 27 000 зрители, но от клуба изчислиха, че това не е рентабилно, заради което ще се чака разрешителното за 45 000 души.

В събота Барселона ще домакинства на "Камп Ноу" за първи път от две години и половина. За последно каталунците играха в своя дом на 28 май 2023 година в двубой срещу Майорка (3:0).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Холанд: Манчини ме опипваше по задника, което ме мотивира за головете ми

Холанд: Манчини ме опипваше по задника, което ме мотивира за головете ми

  • 17 ное 2025 | 15:12
  • 5962
  • 2
Де ла Фуенте: Мачът с Турция е много важен, няма да има революция в състава

Де ла Фуенте: Мачът с Турция е много важен, няма да има революция в състава

  • 17 ное 2025 | 13:44
  • 1254
  • 0
Бруно Фернадеш посочи какво Португалия трябва да подобори след 9:1

Бруно Фернадеш посочи какво Португалия трябва да подобори след 9:1

  • 17 ное 2025 | 12:53
  • 1050
  • 2
Инфантино поздрави Норвегия за класирането

Инфантино поздрави Норвегия за класирането

  • 17 ное 2025 | 12:38
  • 793
  • 0
Оскар бе изписан от болницата

Оскар бе изписан от болницата

  • 17 ное 2025 | 12:19
  • 1313
  • 0
Шефовете на португалския футбол опитват да спасят участието на Роналдо за старта на Световното

Шефовете на португалския футбол опитват да спасят участието на Роналдо за старта на Световното

  • 17 ное 2025 | 12:14
  • 1978
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 7148
  • 17
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 12348
  • 8
Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

  • 17 ное 2025 | 16:47
  • 750
  • 0
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 27156
  • 84
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 10241
  • 34