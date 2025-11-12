Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Президентът на Барселона Жоан Лапорта даде интервю за “Радио Каталуня”, в което коментира изненадващата поява на Лионел Меси на обновения “Спотифай Камп Ноу”, поредният скандал, който вчера избухна между клуба и националния отбор на Испания заради Ламин Ямал, както и начина на живот на големия талант на каталунците. Ето и всичко по-интересно от казаното от Лапорта:

“Приех го добре. Беше спонтанен акт на неговия барселонски дух. Не знаех, че Лео ще идва, но “Спотифай Камп Ноу” е неговият дом. Мисля, че влизането му на стадиона е хубава история, след като ми обясниха как е станало. Той просто е приключил вечерята си, разхождал се е с приятели и спонтанно му се е приискало да влезе на стадиона. Уместно е Лео да има най-красивият бенефис в света. Когато всичко завърши, ще имаме капацитет на стадиона от 105 000 феновете, така че бихме искали това да се случи. Работим за него.

Заминаването му не стана така, както всички искахме, но ситуацията е такава, каквато е. Въпреки това, не съжалявам за нищо. Барса е над всички останали. Ако по някакъв начин такъв бенефис може да компенсира всичко онова, което тогава не се случи, а трябваше да се случи, би било добре. Спекулациите за негово възможно завръщане като играч обаче не отговарят на истината.

Лапорта коментира и казуса с Ламин Ямал и начина, по който вчера бе освободен от националния отбор, след като от Испанската федерация изразиха недоволство, че без предупреждение крилото се подложило на инвазивна радиочестотна процедура, след която трябва да почива между седем и десет дни.

“Казахме им в момента, в който получихме отговор от лекаря, който го прегледа. Нашите доктори предадоха това на тези от Испанската футболна федерация и това е всичко. Не искаме да влизаме в полемики. В понеделник дойде специалистът, диагностицира го, назначи лечението и така се случи всичко. Барса иска да има Ямал на разположение в най-доброто му състояние. Така стана, че това съвпадна с мачовете на национални отбор, но той вече е в доста добра позиция за класиране”.

Лапорта освен това увери, че изобщо не се притеснява за начина на живот на Ламин Ямал в последно време.

„Не се тревожа за нищо. Той е играч, който трябва да бъде защитен и подпомаган. На 18 той се наслаждава на живота, но е много по-зрял от всяко дете на неговата възраст. Сега има проблем, свързван с пубалгията, но заслужава похвали за това, че продължава да играе. Това показва неговата отдаденост. Като футболист той е гений, когото трябва да защитаваме и да му помагаме да се усъвършенства ден след ден, защото все още не е достигнал точката на максималното си съвършенство. Той е най-добрият в света на своята позиция”.

