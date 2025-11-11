Де ла Фуенте за казуса с Ямал: Никога не ми се е случвало такова нещо, не е нормално

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира казуса със звездата на Барселона Ламин Ямал, който по-рано днес бе освободен от националния отбор, след като се е подложил на инвазивна радиочестотна процедура, след която трябва да почива между 7 и 10 дни. Скандалното е, че никой от Испанската федерация или щаба на Ла Фурия Роха не е бил предупреден за това.

“Има процедури, които се случват извън Федерацията и националния отбор. Това се случи и трябва да го приема. Никога обаче не съм преживявал подобна ситуация. Не мисля, че е много нормално. Разбира се, че бях изненадан, както всички. Нямаш новини, не знаеш никакви подробности и изведнъж ти казват, че има здравословен проблем. Изненадан съм”, заяви Де Ла Фуенте пред RNE Deportes.

🗣️"Uno se queda sorprendido. No había vivido una situación así"



